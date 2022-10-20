Tekirdağ'da güz mevsimi renk cümbüşü sunuyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Sonbaharın güzelliklerinin yaşandığı Tekirdağ, ziyaretçilerini güz mevsimi manzaralarıyla karşılıyor.

Özellikle hafta sonu Tekirdağ'a gelenler doğa yürüyüşlerinden ekstrem sporlara, kampçılıktan hobi balıkçılığına pek çok turizm çeşidini yapabiliyor.



İstanbul'a 145, Edirne'ye 142, Kırklareli'ne 117, Çanakkale'ye 160 kilometre uzaklıktaki kent, bu coğrafi özelliğinin avantajıyla çok sayıda turisti ağırlayabiliyor.



Yaz mevsiminde daha çok deniz turizmi için ilgi gören kent, bahar mevsimlerinde ise kültür ve spor turizmi için gelen ziyaretçilerini konuk ediyor.

Hazan mevsimi olarak bilinen sonbaharda paraşüt yapmak, gastronomi yolculuğuna çıkmak ve kültürel alanları gezmek isteyenler kenti ziyaret ediyor.

-"Tekirdağ'ımız her mevsim ayrı güzel"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim ayrı güzelliğe bürünen bir kent olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın sonbaharda yaşanan renk cümbüşü ile ziyaretçilerini karşıladığını ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ her mevsim çok güzel bir kenttir. Öyle bir güzeldir ki yazı ayrı, kışı, ilkbaharı ve sonbaharı ayrı güzel. Sonbaharı en güzel kılan özelliği de bir renk cümbüşünün yaşanmasıdır." dedi.

Fotoğraf tutkunu ve doğaseverlerin özellikle hafta sonları kente geldiğini belirten Hacıoğlu, "Yeşilden sarıya dönen bütün tonları Tekirdağ'ın özellikle Uçmakdere bölgesinde, Şarköy, Saray ilçelerinde görmek mümkündür. İstanbul'a yakınlığı sebebiyle birçok turistimiz hem bu doğal güzelliği görmeye, doğa yürüyüşü yapmaya hem de gastronomi unsurlarının tadına bakmaya gelirler. Özellikle hafta sonu Tekirdağ'da yoğunluk yaşanmakta."diye konuştu.

Ziyaretçilerin eşsiz güzellikte manzara ile karşılaştığını vurgulayan Hacıoğlu, Ganos Dağı eteklerinin kamp tutkunlarını, yürüyüşü sevenleri, ekstrem sporlardan hoşlananları beklediğini kaydetti.





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