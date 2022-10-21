Tekirdağ'da "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı" yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Yaşar Esen müdürlüğün faaliyet ve çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Toplantıda, gençlerin istihdama katılabilmesi için Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce yapılan çalışmalar da görüşüldü.

Ardından 26-27 Ekim tarihlerinde Çorlu'da düzenlenecek "İstihdam Buluşması" etkinliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünün Tekirdağ'daki okullarda açılacak, kapatılacak olan alan, dal ile taleplerin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya, İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.

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