Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Yavuz Mahallesi'nde H.Ö'nün uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.













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