Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaretler

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güler ve Şahin görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, Güler'e ziyaret için teşekkür ederek, üniversitenin hazırladığı "Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri" kitabını hediye etti.

Tekirdağ Baro Başkanı Avukat Egemen Gürcün de Baro Başkan Yardımcısı Zümrüt Canku Arslan ve Genel Sekreter Orçun Urak ile Şahin'i ziyaret etti.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, baro başkanı seçilen Gürcün'e yeni görevinde başarılar diledi.

Şahin, Gürcün'e de "Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri" kitabını hediye etti.

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