Kapaklı'da 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde polis ekipleri 2 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 uyuşturucu şüphelisini fiziki takibe aldı. Ekipler, ilçe merkezinde durdurduğu ticari takside şüpheliler M.H. ile B.I'yı yakaladı.



Üst aramalarında 123 gram satışa hazır esrar ve hassas terazi ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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