Tekirdağ'da okuldan elektronik malzeme çalan 2 zanlı yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir liseden elektronik malzeme çaldığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesinin kantin penceresinden içeriye giren şüpheliler, okuldaki projeksiyon, ses sistemi, güç kaynağı, ses ve ışık dağıtıcıları ile uzaktan kumandayı çaldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu zanlılar A.D. ve D.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Öte yandan, zanlıların görüntüsü, okuldaki güvenlik kamerasına yansıdı.









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