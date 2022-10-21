TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da kongrelerin açılış töreninde konuştu:

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Devletler arası ve milletler arası sistem, eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde dengeli bir şekilde yeniden inşa edilmelidir." dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) düzenlenen "8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" ve "4. Uygulamalı Bilimler, Mühendislik ve Matematik Kongresi" ile "NKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni", Türk Müziği Devlet Konservatuvarı üyelerinin Rumeli türkülerini seslendirmesiyle başladı.

TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın ulaşım olanakları, tarihi ve ekonomisiyle önemli bir kent olduğunu söyledi.

Eski dünya düzeni ve bugün dizaynı başlayan yeni dünya düzenini dikkatle izlediklerini belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Hep söylediğim gibi Adriyatik'ten Çin Seddi'ne sadece Türkçe konuşarak seyahat etme imkanımız var. Yine gönülden inandığım ve daima dile getirdiğim bir başka şey de Türkiye, sadece bugün coğrafi sınırlarıyla var olan bir ülke asla değildir. Türkiye algısı, coğrafi sınırlarından kat ve kat büyük ve güçlüdür. Daha yüz yıl önce hem coğrafyalarımız hem kalplerimiz birdi. Araya giren bir asır ne Asya'daki ata yurdumuzdaki soydaşlarımızdan ne Balkanlar'daki ne de Orta Doğu'daki kardeşlerimizden bizi koparamadı."

Şentop, özellikle 20. yüzyılın savaşlardan yorgun düşen dünyası üzerinden henüz bir asır geçtiği bugünlerde, 3. dünya savaşı ifadelerini birçok mecrada duyduklarını ifade etti.

Eskiden çıkardıkları sıcak savaşlarla dünya barışını baltalayanların şimdi sinsi vekalet savaşları ve terör eylemleriyle gizli savaşa devam ettiklerini vurgulayan Şentop, "2. Dünya Savaşı sonrası kendi koyduğu, sıcak savaşlara karşı oluşturdukları kuralları, çeşitli hüllelerle, hilelerle, teşbihte hata olmazsa çakallıkla delen, 500 yıllık hegemonyasını devam ettirmeye çalışan bir zihniyetle, esasen son çırpınışlarını yaşıyor. Son çırpınışlar bilirsiniz ki kaygının ve artan korkunun da şiddetiyle, kişiyi suyun dibine daha hızlı yaklaştırır." ifadelerini kullandı.

- "İnsani hukuk ve nizam takip eden atalarımızın yolunu takip ediyoruz"

İnsanlık tarihinin en bereketli topraklarının, kadim halklarının, yakın Asya'da, uzak Asya'da, Baltık'ta, Balkanlar'da küçük küçük hegemon devletlerin maşaları ve büyük şirketler vasıtasıyla karıştırılmaya devam ettiğini aktaran Şentop, şunları kaydetti:

"Dünyadaki pek çok insan barış ve kardeşlikten yana samimi söylemler dile getirirken, devlet politikalarını sinsice sömürmek ve daha çok metaya sahip olmak üzerine kodlayan, gücü elinde tutmak isteyen zihniyet, her gün bir kaos planını devreye sokuyor. Dünya kuklaları izlerken onların iplerini kulisten yönetenler, icraatlarına hızla devam ediyor. Doğu toplumlarının üzerinde oturduğu zengin enerji kaynakları, kardeşlik ve paylaşmadan yana olan kadim yaşantıları, yüzyıllardır algı yönetimleriyle onları olduğundan farklı insanlarmış gibi göstererek, Vandallıklarına kılıf uydurmaya devam ediyorlar. 'Yaratılanı yaratandan ötürü' düsturunu kendine rehber edinen, kadim bir medeniyetin mensupları olarak tarihin her döneminde, sömürgeden ari ve adalet üzere olan insani bir hukuk ve nizam takip eden atalarımızın yolunu bugün de takip ediyoruz."

Şentop, tek kutuplu dünya düzeninin kabul edilemez bencil politikalarının Kovid-19 salgınıyla hızlanan ivmesinin, Rusya-Ukrayna bağlamında yeni küresel acılara zemin hazırladığını dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyayı kendi şahsi zenginlikleri ve doymaz ruhları için savaş girdabına sürüklüyorlar. Batılılar hem bireysel hem de ülkeler bazında yaptıkları bu Vandallıkların herkes tarafından bilindiğinin farkında olsalar da kendi kafalarını resetleyemedikleri için, eski aletlerle yeni cihazları yeniden kurabileceklerine inanarak büyük hatalar yapıyorlar. Adil ve kardeşçe yaşanacak bir dünya mümkün iken silahlara harcanan enerji ve ödenen paralar bukağı gibi boyunlarına dolandığında iş işten geçmiş olacak. Devletler arası ve milletler arası sistem eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde dengeli bir şekilde yeniden inşa edilmelidir. Biz bu inşanın nasıl olacağını, inşa edilen dünyada yerimizin neresi olacağını kendi penceremizden mütalaa etmek zorundayız."

TBMM Başkanı Şentop, bilimsel kongrelerin akademisyenler ve öğrenciler için çok faydalı çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 9 milyon gencin yüksek öğretim tahsili gördüğünü aktaran Şentop, şöyle konuştu:

"Sayısı 20 milyona yakın her kademedeki öğrencisini değişen çağın gereklerine göre milli ve milletler arası konjonktüre göre yetiştirmeyi amaçlayan bir bakış açısına sahibiz. Eğitimde fırsat eşitliğini hayata geçirmiş, kız ve erkek bütün evlatlarını toplumun gelişimi için okullara yönelten devletimiz şuurlu nesiller yetiştirmek azmindedir. Gençlerimiz, dünyada yaşanan gelişmelere, dönüşümlere artık bigane değil ve bilgiye ulaşmak sadece bilgisayar ve telefondaki birkaç tıklamaya bağlı hale gelmiştir. Özellikle yeni dünya düzenine geçişte yaşanacak bu sıkıntılı zamanlarda, eski ve yeniyi her alanda yorumlayacak bilim adamlarımızın görüşleri; siyasetten ekonomiye, tarihten psikolojiye insanımıza destek vermelidir."

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem de programda konuşma yaptı.



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