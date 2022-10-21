TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da kongrelerin açılış töreninde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da kongrelerin açılış töreninde konuştu:

AA

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da kongrelerin açılış töreninde konuştu:

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Devletler arası ve milletler arası sistem, eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde dengeli bir şekilde yeniden inşa edilmelidir." dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) düzenlenen "8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" ve "4. Uygulamalı Bilimler, Mühendislik ve Matematik Kongresi" ile "NKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni", Türk Müziği Devlet Konservatuvarı üyelerinin Rumeli türkülerini seslendirmesiyle başladı.

TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın ulaşım olanakları, tarihi ve ekonomisiyle önemli bir kent olduğunu söyledi.

Eski dünya düzeni ve bugün dizaynı başlayan yeni dünya düzenini dikkatle izlediklerini belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Hep söylediğim gibi Adriyatik'ten Çin Seddi'ne sadece Türkçe konuşarak seyahat etme imkanımız var. Yine gönülden inandığım ve daima dile getirdiğim bir başka şey de Türkiye, sadece bugün coğrafi sınırlarıyla var olan bir ülke asla değildir. Türkiye algısı, coğrafi sınırlarından kat ve kat büyük ve güçlüdür. Daha yüz yıl önce hem coğrafyalarımız hem kalplerimiz birdi. Araya giren bir asır ne Asya'daki ata yurdumuzdaki soydaşlarımızdan ne Balkanlar'daki ne de Orta Doğu'daki kardeşlerimizden bizi koparamadı."

Şentop, özellikle 20. yüzyılın savaşlardan yorgun düşen dünyası üzerinden henüz bir asır geçtiği bugünlerde, 3. dünya savaşı ifadelerini birçok mecrada duyduklarını ifade etti.

Eskiden çıkardıkları sıcak savaşlarla dünya barışını baltalayanların şimdi sinsi vekalet savaşları ve terör eylemleriyle gizli savaşa devam ettiklerini vurgulayan Şentop, "2. Dünya Savaşı sonrası kendi koyduğu, sıcak savaşlara karşı oluşturdukları kuralları, çeşitli hüllelerle, hilelerle, teşbihte hata olmazsa çakallıkla delen, 500 yıllık hegemonyasını devam ettirmeye çalışan bir zihniyetle, esasen son çırpınışlarını yaşıyor. Son çırpınışlar bilirsiniz ki kaygının ve artan korkunun da şiddetiyle, kişiyi suyun dibine daha hızlı yaklaştırır." ifadelerini kullandı.

- "İnsani hukuk ve nizam takip eden atalarımızın yolunu takip ediyoruz"

İnsanlık tarihinin en bereketli topraklarının, kadim halklarının, yakın Asya'da, uzak Asya'da, Baltık'ta, Balkanlar'da küçük küçük hegemon devletlerin maşaları ve büyük şirketler vasıtasıyla karıştırılmaya devam ettiğini aktaran Şentop, şunları kaydetti:

"Dünyadaki pek çok insan barış ve kardeşlikten yana samimi söylemler dile getirirken, devlet politikalarını sinsice sömürmek ve daha çok metaya sahip olmak üzerine kodlayan, gücü elinde tutmak isteyen zihniyet, her gün bir kaos planını devreye sokuyor. Dünya kuklaları izlerken onların iplerini kulisten yönetenler, icraatlarına hızla devam ediyor. Doğu toplumlarının üzerinde oturduğu zengin enerji kaynakları, kardeşlik ve paylaşmadan yana olan kadim yaşantıları, yüzyıllardır algı yönetimleriyle onları olduğundan farklı insanlarmış gibi göstererek, Vandallıklarına kılıf uydurmaya devam ediyorlar. 'Yaratılanı yaratandan ötürü' düsturunu kendine rehber edinen, kadim bir medeniyetin mensupları olarak tarihin her döneminde, sömürgeden ari ve adalet üzere olan insani bir hukuk ve nizam takip eden atalarımızın yolunu bugün de takip ediyoruz."

Şentop, tek kutuplu dünya düzeninin kabul edilemez bencil politikalarının Kovid-19 salgınıyla hızlanan ivmesinin, Rusya-Ukrayna bağlamında yeni küresel acılara zemin hazırladığını dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyayı kendi şahsi zenginlikleri ve doymaz ruhları için savaş girdabına sürüklüyorlar. Batılılar hem bireysel hem de ülkeler bazında yaptıkları bu Vandallıkların herkes tarafından bilindiğinin farkında olsalar da kendi kafalarını resetleyemedikleri için, eski aletlerle yeni cihazları yeniden kurabileceklerine inanarak büyük hatalar yapıyorlar. Adil ve kardeşçe yaşanacak bir dünya mümkün iken silahlara harcanan enerji ve ödenen paralar bukağı gibi boyunlarına dolandığında iş işten geçmiş olacak. Devletler arası ve milletler arası sistem eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde dengeli bir şekilde yeniden inşa edilmelidir. Biz bu inşanın nasıl olacağını, inşa edilen dünyada yerimizin neresi olacağını kendi penceremizden mütalaa etmek zorundayız."

TBMM Başkanı Şentop, bilimsel kongrelerin akademisyenler ve öğrenciler için çok faydalı çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 9 milyon gencin yüksek öğretim tahsili gördüğünü aktaran Şentop, şöyle konuştu:

"Sayısı 20 milyona yakın her kademedeki öğrencisini değişen çağın gereklerine göre milli ve milletler arası konjonktüre göre yetiştirmeyi amaçlayan bir bakış açısına sahibiz. Eğitimde fırsat eşitliğini hayata geçirmiş, kız ve erkek bütün evlatlarını toplumun gelişimi için okullara yönelten devletimiz şuurlu nesiller yetiştirmek azmindedir. Gençlerimiz, dünyada yaşanan gelişmelere, dönüşümlere artık bigane değil ve bilgiye ulaşmak sadece bilgisayar ve telefondaki birkaç tıklamaya bağlı hale gelmiştir. Özellikle yeni dünya düzenine geçişte yaşanacak bu sıkıntılı zamanlarda, eski ve yeniyi her alanda yorumlayacak bilim adamlarımızın görüşleri; siyasetten ekonomiye, tarihten psikolojiye insanımıza destek vermelidir."

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem de programda konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) TBMM BASKANI SENTOP SOSYAL BILIMLER KONGRESINDE KONUSTU (tamamı ftp&#039;de)
YEREL HABERLER (Görüntülü) TBMM BASKANI SENTOP SOSYAL BILIMLER ...
(Görüntülü) TEKİRDAĞ?DA, CHP&#039;DE 19 İSTİFA SONRASI İL YÖNETİMİ DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ?DA, CHP'DE 19 İSTİFA ...
CHP Tekirdağ İl Yönetim Kurulundan 18 kişi istifa etti
YEREL HABERLER CHP Tekirdağ İl Yönetim Kurulundan 18 kişi istifa ...
Tekirdağ´da, CHP'de 19 istifa sonrası il yönetimi düştü
YEREL HABERLER Tekirdağ´da, CHP'de 19 istifa sonrası il yönetimi ...
(Görüntülü) ÇORLU&#039;DA ÇÖKEN YOLDA POLİS ÖNLEM ALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇORLU'DA ÇÖKEN YOLDA POLİS ÖNLEM ...
Kekemeliği yenmek için gördüğü tedavi sayesinde artık daha rahat konuşuyor
YEREL HABERLER Kekemeliği yenmek için gördüğü tedavi sayesinde artık ...
Tekirdağ'da okuldan elektronik malzeme çalan 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da okuldan elektronik malzeme çalan 2 zanlı ...
Kapaklı'da 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kapaklı'da 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaretler
YEREL HABERLER Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaretler
Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi ...
Tekirdağ'da "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ...
Tekirdağ'da 7 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 7 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Spor yaparken rahatsızlanan uzman çavuş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Spor yaparken rahatsızlanan uzman çavuş hayatını ...
Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı; 3 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı; 3 yaralı
Tekirdağ'da kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını ...
Tekirdağ'da güz mevsimi renk cümbüşü sunuyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da güz mevsimi renk cümbüşü sunuyor
Tekirdağ Süleymanpaşa galibiyetle tanışmak istiyor
YEREL HABERLER Tekirdağ Süleymanpaşa galibiyetle tanışmak istiyor
Rektörü Şahin, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektörü Şahin, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa'yı ...
Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali yarın açılacak
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali yarın ...
Tekirdağ Valisi Yıldırım "Halk Günü" programında vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Tekirdağ Valisi Yıldırım "Halk Günü" programında ...
Macaristan'ın milli şairi Sandor Petöfi, doğumunun 200. yılında Tekirdağ'da anıldı
YEREL HABERLER Macaristan'ın milli şairi Sandor Petöfi, doğumunun ...
Tekirdağ'da polisten 'şok' uygulama: 49 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da polisten 'şok' uygulama: 49 gözaltı
Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 49 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 49 şüpheli ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.