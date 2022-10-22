Tekirdağ'da uyuşturucudan 2 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Altınova Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki 2 kişinin üst aramasında 100 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 320 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.B. ve İ.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.









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