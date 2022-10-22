Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikametleri ve iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği bulundurduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube ekipleri, şüphelilere yönelik 12 adreste arama yaptı.

Aramalarda, 5 ruhsatsız av tüfeği ile iş yeri kurşunlamada kullanıldığı değerlendirilen tabanca, silahla yağmada kullanılan ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.









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