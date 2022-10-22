Tekirdağ'da 64 bin makaron ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 64 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 64 bin makaron ele geçirildi. İş yerinde bulunan bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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