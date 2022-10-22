TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

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TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Mustafa Şentop, Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay ve il protokolü tarafından karşılandı.

Bir süre Günay ile görüşen Şentop, odanın yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.

Daha sonra Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Şentop, burada birlik başkanı Sami Kayın ve yöneticilerle bir süre görüştü.

Ardından, Tekirdağ Ticaret Borsasına geçen Şentop, burada Borsa Başkanı Osman Sarı tarafından karşılandı. Şentop, Sarı'dan borsanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şentop'a ziyaretlerinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül eşlik etti.





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