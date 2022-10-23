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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül’ü ziyaret etti.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık makamında gerçekleşen ziyarette, avukatların sorunları anlatıldı, çözüm önerileri görüşüldü.

Ziyaretten duyduğunu memnuniyeti belirten Gül, yeni dönemde seçilen tüm kurullara başarı diledi.

Gürcün'e ziyaretinde, Baro Başkan Yardımcısı Zümrüt Canku Arslan, Genel Sekreter Orçun Urak ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

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