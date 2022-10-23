Tekirdağ'dan kısa

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ulusan, Tekirdağ Anadolu Lisesi, Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin kaldığı Tekirdağ Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonu ziyaret etti, öğrenciler ile sohbet etti.

Pansiyon yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Ulusan, öğrencilerin istek ve önerilerini dinledi.

- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde toplantı düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 2022 yılı yönetimin gözden geçirilmesi toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm yıl boyunca entegre yönetim sistemleri kapsamındaki kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile vatandaş memnuniyeti yönetim sistemlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Vatandaş memnuniyetini sürdürerek arttırmak için kurum olarak yönetim sistemleri kültürünün devam ettirilmesinin vurgulandığı toplantıda, sosyal belediyecilik anlayışı ile iyileştirme çalışmalarının sürdürülebilir kılınmasının öncelikli hedef olduğu belirtildi.

Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve birim yöneticileri katıldı.





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