Tekirdağ'da evden altın çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evden çok miktarda altın çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İlçede yaşayan 56 yaşındaki R.B, akrabası M.Ç'nin evine yemeğe gidip döndükten sonra evdeki ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

R.B. ve kızı E.G. olayla ilgili şikayette bulundu.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmada, hırsızlığın 20 gün önce planlandığı, R.B'nin misafir olarak gittiği akrabaları tarafından oyalandığı ve bu sırada altınların çalındığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu altınları çaldığı belirlenen E.Y. ve L.Ç. İstanbul'da, M.Ç. ve N.A. da Malkara'da yakalandı.

Çalınan yaklaşık 3 milyon değerindeki bilezik, reşat altın, yüzük, kolye, zincir, küpe ile bir miktar para R.B. ve kızı E.G'ye teslim edildi.

E.G. gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Polis ekiplerine teşekkür eden E.G., "Ne biz uyuduk ne de polis ekipleri uyudu. Benim 25 senelik, annemin ise 50 senelik birikimi. Helal yoldan, temizlik yaparak kazandık o paraları. Bize pusu kurdular, tuzak kurdular. Allah razı olsun polisler ortaya çıkardılar onlara çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, E.Y, L.Ç. ve N.A çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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