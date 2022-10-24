Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Omurtak Caddesinde trafik kontrolü yapan polis ekipleri, G.C. idaresindeki 59 ABT 690 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü bir süre kaçtıktan sonra çevre yolunda bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan G.C'nin ehliyeti olmadığı belirlendi. Şüpheli ifadesinin alınması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

- Evinde uyuşturucu bulundu

Saray ilçesindeki bir evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Saray Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtdere Mahallesi'nde şüpheli F.S'nin evinde arama yaptı.

Aramada 2 kök skunk bitkisi, 440 gram kurutulmaya bırakılmış skunk, şeffaf kilitli poşet içerisinde 5 gram skunk tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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