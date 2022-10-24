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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il ve ilçelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından Hayrabolu ilçesi Çeneköy Mahallesi'nde başlatılan sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Uzunluğu 800 metre, genişliği 6 metre olan yolda başlatılan çalışmalar kapsamında toplamda bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, tamamlanan yolların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

- Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Birgül'ü ziyaret etti

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ve yönetim kurulu üyelerince Tekirdağ Bölge Adliye Mahkeme Başsavcısı Ünal Birgül'e ziyaret gerçekleştirildi.

Barodan yapılan açıklamaya göre, ziyarette güncel konular hakkında fikir alış verişi yapıldı, ortak konularda neler yapılacağı görüşüldü.

Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Birgül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Gürcün ve yönetimine başarı diledi.

- Tekirdağ'da LGS ve YKS sonuçları değerlendirildi

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçelerde 2022 yılı LGS ve YKS sonuçları değerlendirme toplantıları yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 2022 yılında LGS ve YKS sonuçlarının ele alındığı belirtildi.

Toplantılara, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, ortaokul ve lise müdürleri katıldı.



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