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TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi ilçesinde satranç turnuvası yapıldı.

Marmaraereğlisi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde Yeniçiftlik Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya ilk ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hikmet Ata, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacağını belirtti.

Cumhuriyetin 99. yılına özel olarak gerçekleştirilecek etkinliklerin bu yıl erken başladığını aktaran Ata, bu kapsamda satranç turnuvası düzenlendiğini kaydetti.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin kutlama töreninde verileceğini bildirdi.

- Başkan Yüksel'den ziyaret

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, saman deposu ve imalat atölyesinde çıkan yangın sonucu maddi hasar oluşan aileyi ziyaret etti.

Yüksel, ziyarette geçmiş olsun temennisinde bulunup, yangının meydana geldiği depo ve atölyeyi gezdi.

Ailenin isteklerini dinleyen Yüksel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, maddi ve manevi açılan destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "Bakırca Mahallemizde geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sebebiyle mağdur olan vatandaşımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Yangın sebebiyle mağdur olan vatandaşımıza, Ergene Belediyesi olarak gerekli destekte bulunacağız." diye konuştu.

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