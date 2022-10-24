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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde asfaltlama çalışması yapıldı.

Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin 4 mahalle 10 farklı cadde ve sokakta asfaltlama çalışmasında bulunduklarını belirtti.

Çalışmalar kapsamında 7 bin 800 ton sıcak asfalt serimi yapıldığını aktaran Tunçcan, "Ekiplerimiz kentimizin muhtelif noktalarında asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Diğer yandan yol açma, kilit taşı ve kaldırım çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Ekiplerimiz hava şartlarının elverdiği ölçüde ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarına devam edecek. Tüm mesai arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Halk ekmeği fabrikası açılacak

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçede yapımı tamamlanan halk ekmeği fabrikasının Tekirdağ'ın en büyük ekmek fabrikasını olacağını bildirdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, saatte 2 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın, vatandaşlara en ucuz, lezzetli ve kaliteli ekmeklerinin üretileceğini belirtti.

Bugüne kadar Ergene halkına verdikleri sözlerin hepsini tuttuklarını ifade eden Yüksel, yeni ekmek fabrikasının ilçelerine hayırlı olmasını diledi.



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