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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Velimeşespor'un sahasında oynadığı tüm maçları tribünden takip eden küçük taraftarlar Yusuf ve Mehmet'e forma hediye etti.

Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde yaşayan ve Ergene Velimeşespor'un Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynadığı bütün maçları takip eden Yusuf ve Mehmet'e formalarını bir müsabakanın devre arasında stadyumda hediye eden Yüksel, küçük taraftarlara teşekkür etti.

Küçük taraftarlar da Yüksel'e teşekkür etti ve bundan sonra ki maçları da takip edeceklerini dile getirdi.

Yüksel ise Ergene Belediyesi olarak gençlere ve çocuklara hizmet edecek spor alanlarına ve sporun her türlüsüne destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Ergene Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimize hem maddi desteklerde bulunuyor hem de malzeme yardımı yapıyoruz. Tüm bunlarla beraber başarıyı ödülsüz bırakmıyor, gerek bireysel sporlarda gerek takım sporlarında derece elde eden sporcularımızı ödüllendiriyoruz." dedi.

- Çorlu'da hobi bahçeleri için başvurular devam ediyor

Çorlu Belediyesinin projelerinden biri olan "Hobi Bahçeleri" için yeni kayıt döneminin devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlulu vatandaşların şehir hayatı içerisinde doğal yaşamın keyfini çıkarabilmeleri ve sosyalleşebilmelerini sağlayabilmek amacıyla kurulan ve iki yıldır faaliyette olan Hobi Bahçeleri için taleplerin toplanmaya devam ettiğini söyledi.

Her biri 42 metrekarelik 180 hobi bahçesinin 18'inin şehit yakını, gazi ve gazi yakını ile engelli vatandaşlara ücretsiz ayrılacağını ifade eden Sarıkurt, bahçelerin tamamı için 31 Ekim 2022 tarihine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne yazılı başvuru yapılarak talepte bulunulabileceğini kaydetti.

Sarıkurt, taleplerin toplanmasının ardından Hobi Bahçeleri İşletme Yönetmeliğinin 6. maddesine istinaden geçerli olacak başvuruların belirlendikten sonra, kasım ayı içerisinde encümen huzurunda asil ve yedek listenin belirleneceği kura çekiminin yapılacağını belirtti.



Sarıkurt, "Aralık ayı içinde tahsis hakkı kazananlara bildirimleri yapılacak ve ocak ayı içinde gerekli belgelerin ve ödemelerin tamamlanmasıyla birlikte hak sahipleri 15 Mart–15 Aralık 2023 tarihleri arasında hobi bahçelerini kullanabilecekler. Başvuruda bulunmak isteyenler internet üzerinden de bizlere ulaşabilir." dedi.

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