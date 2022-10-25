Çorlu'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Havuzlar Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.
Ekipler, evde yaptığı aramada plastik saksılara ekilmiş bir miktar Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli İ.E. hakkında işlem başlatıldı.
- Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Polisi görünce kaçmak isteyen S.Ö.'nün üst aramasında çorabının içine gizlenmiş 17 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 95 lira ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.