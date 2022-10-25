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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu'da asayiş

AA

Çorlu'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Havuzlar Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.

Ekipler, evde yaptığı aramada plastik saksılara ekilmiş bir miktar Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli İ.E. hakkında işlem başlatıldı.

- Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Polisi görünce kaçmak isteyen S.Ö.'nün üst aramasında çorabının içine gizlenmiş 17 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 95 lira ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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