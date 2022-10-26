Paşa Halk Dansları Topluluğu uluslararası yarışmada 2 ödül kazandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı bünyesinde kurulan Paşa Halk Dansları Topluluğu, Kuzey Makedonya'da düzenlenen uluslararası yarışmada 2 birincilik kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Paşa Halk Dansları Topluluğu Kumanova şehrinde 2. Balkan Festivali bünyesinde düzenlenen yarışmada iki kategoride birincilik elde etti.

Topluluk, 6 Balkan ülkesinden 11 topluluğun mücadele ettiği yarışmada en iyi koreografi ve en iyi dans performansı kategorilerinde birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ekibin yarışmadan iki ödülle dönerek Türkiye'nin gururu olduğunu kaydetti.









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