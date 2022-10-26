Süleymanpaşa'da 56 kadına kanser taraması yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi'nce yürütülen proje kapsamında kırsal mahallelerdeki 56 kadına kanser taraması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi meme kanseri ile mücadele bilgilendirme semineri ve kanser taramalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında ekim ayı boyunca ilçenin 54 kırsal mahallesinin tamamında meme kanseri ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenlenerek, isteyen kadınlar kanser taramasından geçirildi.

10 Ekim Pazartesi gününden bu yana devam eden proje kapsamında, ekipler 32 kırsal mahallede 243 kadınla birebir görüşerek kanserle ilgili bilgilendirdi.

Talepler doğrultusunda 56 kadına da kanser taraması yapıldı.

31 Ekim'e kadar sürecek proje ile tüm kırsal mahallelerdeki seminer ve tarama işlemleri tamamlanmış olacak.









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