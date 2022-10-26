Şehit öğretmen Neşe Alten'in vefat eden annesinin cenazesi Tekirdağ'da defnedildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 26 Ekim 1993'te teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in 85 yaşında vefat eden annesi Nazife Alten'in cenazesi, Tekirdağ'da toprağa verildi.

Dün gece rahatsızlığı dolayısıyla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan Nazife Alten (85), müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alten'in cenazesi Malkara Devlet Hastanesi'nden alınarak Şarköy Çarşı Cami'ne getirildi. Alten'in oğlu İsmail Alten, taziyeleri kabul etti.

Burada öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Alten'in cenazesi, Şarköy İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Alten'in yakınları, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve il protokolü katıldı.

Neşe Alten, 1993 yılının 30 Eylül'ünde Diyarbakır'da ilk görev yeri olan Bismil ilçesinin Çavuşlu Köyü İlkokulunda göreve başlamıştı. Neşe öğretmen ve kendisini yalnız bırakmak istemediği için birlikte Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilmişti.





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