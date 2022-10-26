Marmaraereğlisi'ne kardeş şehir Tortoman'dan ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi Belediyesinin kardeş kenti olan Romanya'nın Tortoman Belediye Başkanı Lucian Chitic ile beraberlerindeki heyet, ilçeyi ziyaret etti.

Romanya'nın Köstence vilayetine bağlı Tortoman'ın Belediye Başkanı Lucian Chitic, Köstence İlçe Milli Eğitim Müdürü Danilov Laura Larisa ve Lon Ghica Tortoman Okul Müdürü Agi-Murat Lasemin ve beraberindeki heyet, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ile bir süre görüştü.

Belediye binasında misafir heyeti ağırlayan Ata, ziyaretten son derece memnun olduğunu söyledi.

Belediyecilik faaliyetleri ve belediyelerin eğitime sağladığı destekler hakkında bilgiler aktaran Ata, misafir heyetteki idarecilerle fikir alış verişinde de bulundu.

Ata, ziyarette yaptığı konuşmada, dost ve kardeşlik temelinde kurulacak köprünün adımlarını attıklarını ifade ederek, "Geçen ay Romanya'ya giderek bu arkadaşlarımızı ziyaret etmiştik. Karşılıklı gidiş gelişlerimizle dost ve kardeşlik temeliyle kuracağımız köprünün adımlarını atıyoruz. İki şehir arasındaki bağın daha da güçleneceğine, kültürel ve ekonomik anlamda pek çok ortak projeyi hayata geçireceğimize inanıyorum. Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Tortoman Belediye Başkanımız Lucian Chitic ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Chitic ise Marmaraereğlisi'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizleri ziyaret eden kardeş belediyemize ve idarecilerine bizler de bir ziyaret gerçekleştirdik. Çok güzel fikir alışverişleri ve iletişim kuruyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımız ve beraber programlarımız devam edecek." diye konuştu.





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