11. Çorlu Kültür, Sanat ve Spor Festivali 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arası düzenlenecek

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TEKİRDAĞ (AA) - 11. Çorlu Kültür, Sanat ve Spor Festivali 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Çorlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında tiyatro gösterimi, çocuk oyunları, anne-çocuk etkinlikleri, interaktif yarışmalar, spor ve dans gösterileri tanıtım ve indirim günleri düzenlenecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Cumhuriyet Bayramı kutlaması ve Çorlu'nun kurtuluşunun 100. yılını da içine alan festivalin kapsamlı bir programla kutlanacağını ifade etti.

Güzel bir festival programı hazırladıklarını belirten Sarıkurt, "Geniş kapsamlı bir festival tertipledik. Herkesin beğeneceği sanatçılar ve etkinliklerin yer alacağı festival 1 Kasım Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlamamız ile sona erecek.'' diye kaydetti.





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