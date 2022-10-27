Tekirdağ Valisi Yıldırım Şarköy'de köy yaşam merkezinin açılışını yaptı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy'de Çınarlı Köy Yaşam Merkezinin açılışını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, ilkokul çağında bulunan çocukların kendi yerleşim biriminde eğitim almasının sağlanması, bunun yanında köylerde yaşayanlar için hayat boyu öğrenme kursları düzenlenerek halkın eğitime aktif katılımının sağlanması amacıyla kurulan Çınarlı Mahallesi'nde köy yaşam merkezi kuruldu.

Açılışta İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Koçer yaptığı konuşmada merkezler hakkında bilgi verdi.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, köy yaşam merkezinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Merkezlerde çocukların eğitimler almasının kendileri için faydalı olacağını belirtti.

Yıldırım ve katılımcılar daha sonra açılışı yapılan köy yaşam merkezini gezdi.

Açılışa Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve vatandaşlar katıldı.

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