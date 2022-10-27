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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İnan, mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz dehasının eseri Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

Kahramanlık destanı yazan ve bu toprakları vatan olarak bırakan atalarını şükran ve minnetle andıklarını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, Milli Mücadele'nin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir. Bu sebeple, Türk milleti kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni, huzur dolu yarınlara ulaştırmak için elbirliğiyle çalışacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Hayrabolulu hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

- Çorlu Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısı yapıldı

Çorlu Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında, Çorlu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, plan ve bütçe komisyonuna havale edilen Çorlu Belediyesi 2023 yılı ücret tarifesi ve 2023 yılı bütçesi görüşüldü.

2023 yılı ücret tarifesi ve bütçesini içeren Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, komisyon üyeleri tarafından Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulurken, ücret tarifeleri ve 2023 yılı için öngörülen bütçe oylanarak kabul edildi.





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