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Milli tekvandocu Tuğra Ekinci'nin hedefi Avrupa şampiyonluğu:

AA

Milli tekvandocu Tuğra Ekinci'nin hedefi Avrupa şampiyonluğu:

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da 6 yaşında başladığı tekvandoda Balkan şampiyonluğu bulunan 14 yaşındaki Tuğra Ekinci, derecelerine Avrupa şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Ekinci, tekvandoda kısa sürede kendisini geliştirerek Türkiye ve Balkan şampiyonlukları kazandı.

7-9 Ekim'de yapılan milli takım seçmelerinde rakiplerini yenen Ekinci, milli takım kadrosunda yer aldı.

Ekinci, 25-28 Kasım'da Malta'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Her gün yaptığı antrenmanlarla çalışmalarını sürdüren Tuğra, Avrupa'da da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli sporcu Tuğra Ekinci, AA muhabirine, tekvandoya kendi isteğiyle başladığını söyledi.

Tekvandoyu sevdikçe daha çok çalıştığı ifade eden Tuğra, "Babama hep diyordum, 'tekvandoya veya karateye gitmek istiyorum' diye. Sonra 2014 yılında burada tekvando kulübü kurulduğunu duyduk ve hemen gelip başladım. Zamanla tekvandoyu daha da çok sevdiğimi fark ettim. Kendimi geliştirmeye çalıştım ve 2015 yılında yarışmalara katılmaya başladım." dedi.

Çalışmalarının sonucunu kürsüye çıkarak aldığını belirten Tuğra, şöyle konuştu:

"2019 yılında Balkan şampiyonu oldum. Yine bu sene okullar arası Türkiye şampiyonluğu kazandım. Bulgaristan'da düzenlenen Çoklu Avrupa Oyunlarında da şampiyon oldum. Son olarak Avrupa seçmelerini de kazanarak şampiyon oldum. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. Orada ilk hedefim birinci olmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak. Çalışmalar çok sıkı gidiyor. Haftada 7 gün çalışma oluyor. Bazen antrenmanlar 14 saate de çıkabiliyor."


- "Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyoruz"

Malkara Tekvando Kulübü ve Milli Takım Antrenörü Gökhan Fındık da Avrupa şampiyonasında sporcusunun kürsüde yer almasını beklediklerini dile getirdi.

Sporcunun küçük yaşlarda başladığı tekvandoda kendini çok iyi geliştirdiğini aktaran Fındık, "Tuğra çok yetenekliydi. Ailesiyle görüştük, milli takıma, Avrupa'ya, dünyaya, olimpiyatlara gidebilecek kapasitede yetenekli bir sporcu olduğuna kanaat getirdik. O gün bugündür hep beraber çalışıyoruz. 2015 yılından bu yana yarışmalara katılıyor kendisi." ifadelerini kullandı.

Fındık, sporcusunun, çalışmalarının karşılığını madalyalarla aldığını dile getirerek, "Bu iş tecrübeyle alakalı. Tecrübe edindikçe güzel başarılar elde etmeye başladı. Dünya şampiyonasını kaçırdık ama Avrupa Şampiyonası seçmesinde şampiyon oldu Tuğra. Şimdi ise Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyoruz kendisinden." diye konuştu.

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