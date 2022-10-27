Tekirdağ Valisi Yıldırım Şarköy'de ziyaretler gerçekleştirdi, açılışlara katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy ilçesinde şehit ailesi ile bir gaziyi ziyaret etti, Köy Yaşam Merkezlerinin açılış törenlerine katıldı.

Vali Yıldırım, ilk olarak şehit Ali Nesip Özkan'ın ailesini ziyaret etti.

Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, "Şehitlik mertebesine yükselen şehitlerimize minnet ve şükran borçluyuz. Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır." dedi.

Ardından Kıbrıs gazisi Cengiz Baydemir'i ziyaret eden Yıldırım, "Milletimizin ve ülkemizin varlığını devam ettirmesi, Anadolu topraklarının vatan kılınması, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunmasını ve milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamasını sağlayan şehitlerimiz ve gazilerimizdir." diye konuştu.

Ziyaretlere, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Milli Eğitim Müdür V. İlhan Koçer ve ilçe protokolü de katıldı.

Vali Yıldırım daha sonra Çınarlı ve Gölcük mahallelerinde oluşturulan Köy Yaşam Merkezlerinin açılışını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, ilkokul çağında bulunan çocukların kendi yerleşim biriminde eğitim almasının sağlanması, bunun yanında köylerde yaşayanlar için hayat boyu öğrenme kursları düzenlenerek eğitime aktif katılımın sağlanması amacıyla kurulan Köy Yaşam Merkezleri, Vali Aziz Yıldırım tarafından açıldı.

Vali Yıldırım, Çınar Mahallesi'nde düzenlenen açılışı töreninde, "Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz" düsturuyla, bu inançla ayakta olduklarını söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Onun içindir ki burada her ne kadar, çocuk kalmadı, genç kalmadıysa da okulu tam olarak kapatmıyoruz. Okul öncesi eğitim için açıyoruz tekrar ve okul sonrası eğitim için yine burada müfredata devam edeceğiz. Gerek ana sınıfı çocuklarımızı burada eğiteceğiz gerekse yetişkin vatandaşlarımız için değişik kurslar açacağız. Buralara hayatiyet kazandıran Sayın Bakanımız Mahmut Özer'e, yardımcı olan, vesile olan diğer yetkililere, burada emek sarf eden Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki personele, muhtarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

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