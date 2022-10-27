Tekirdağ'da SMA hastası çocuğun bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 3 yaşındaki SMA TİP-1 hastası Yaren Belli'nin tedavisine destek için bir fırına konulan bağış kutusunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir fırına, Belli'nin tedavisine destek için başlatılan kampanya kapsamında bir süre önce bağış kutusu konuldu.

Bağış kutusunun çalınması üzerine iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Fırındaki güvenlik kamerasının yanı sıra bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, iş yerine müşteri gibi gelip hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin A.T. olduğunu belirledi.

İlçede saklandığı evde gözaltına alınan, suçunu itiraf eden ve bağış kutusundan 400 lira çıktığını söyleyen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı A.T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









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