Ergene Velimeşespor deplasmanda Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor ile karşılaşacak

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TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin 9. haftasında Trabzon deplasmanında Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor ile mücadele edecek.

30 Ekim Pazar günü saat 14.00'de Of İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, Mardin bölgesi hakemlerinden Murat Ercan düdük çalacak.



Ercan'ın yardımcılıklarını ise Diyarbakır bölgesinden Ulaş Çelik ile Şanlıurfa bölgesi hakemlerinden Abdulkadir Yılmazoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi Diyarbakır bölgesinden Perihan İlçektay olacak.

İlk kez karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesi öncesinde 8 maç sonunda elde ettiği 1 galibiyet 2 beraberlikle 5 puanı bulanan ev sahibi Ofspor, 18 takımlı grubun 14. sırasında yer alırken, Ergene Velimeşespor 7 maç sonunda elde ettiği 2 galibiyet 1 beraberlik ve topladığı 7 puanla, 11. sırada yer alıyor.





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