TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında Ulaş Belediye Düğün Salonu'nda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısına konu olan Velimeşe Mahallesi 805 ada 4 parselde bulunan 22 sanayi dükkanının satılması hususunun görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ergene Belediyesi 2023 yılı performans programı hususu da görüşülerek kararlaştırıldı.
- Ergene Belediyesinden eğitime destek
Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde birçok okulun bakım çalışmalarını üstlendiklerini söyledi.
Eğitime destek kapsamında ilçe sınırları içinde bulunan tüm okulların ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ettiklerini belirten Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Marmaracık Mahallesi'nde bulunan Şinasi Danış Ana Sınıfı'nın boya, badana, tamir ve tadilatlarını yaptıklarını kaydetti.
Yüksel, "Ergene ilçemizde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine çok önem veriyoruz. Okullarımızdan gelen taleplere imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Eğitim geleceğimiz olan çocuklarımızın yaşam ve gelişim yuvasıdır." dedi.