Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, vatandaşların taleplerini dinledi

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, halk günü kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ara verilen halk günü toplantıları yeniden başlatıldı.

Yüksel, ilçede yaşayan vatandaşları makamında misafir edip talep ve beklentilerini dinleyerek, fikir alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüksel, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Yüksel, salgında ara verilen toplantıların devam edeceğini aktararak, "Uzun bir aranın ardından tarihi belediye binamızda ağırladığımız Süleymanpaşalı hemşehrilerimizin, talep ve beklentilerini dinleyerek fikir alışverişinde bulunduk, önerilerini not ettik. Programımıza büyük teveccüh ve katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





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