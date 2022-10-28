Tekirdağ NKÜ'de "100. Yılında Büyük Taarruz" sergisi açıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla resim sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan çalışmaların yer aldığı serginin açılışı, sanat galerisinde gerçekleşti.

Açılışa rektör yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ve Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, Resim Bölümü Başkanı ve sergi koordinatörü Doç. Dalila Özbay, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Sinevizyon gösterisinin ardından Özbay, sergi ve eserler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Sanatçılara teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından katılımcılar sergiyi gezdi. Sergi, 11 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.













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