Tekirdağ'da yenilenen 6 köy okulu yaşam merkezine dönüştürüldü

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TEKİRDAĞ - FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında yenilenen 6 okulda ana sınıfları ile kadın ve gençlere yönelik kurslar açıldı, atölye çalışmaları yapıldı.

Proje çalışmaları kapsamında Kırkkepenekli, Ballıhoca, Çınarlı, Gölcük, Banarlı ve Kaşıkçı köylerinde kullanılmayan eski okul binaları yenilendi. Bu okullarda 6 ana sınıfının yanı sıra kadın ve gençlere yönelik kurslar açıldı.

Merkezlerde ayrıca matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda gençlere yönelik atölye çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında kullanılmayan köy okullarına tadilat yapılarak modern bir görünüm kazandırıldığını söyledi.

Şimdiye kadar il genelinde 6 okulun yenilenerek hizmete alındığını belirten Ulusan, "Kullanılmayan köy okulu binalarını Köy Yaşam Merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim, ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle, gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürüyoruz. Köy yaşam merkezlerini, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuyoruz." dedi.

Ulusan, köy yaşam merkezlerinin aynı zamanda sosyal alan oluşturduğunu dile getirdi.

Merkezlerde açılan kurslara yetişkinlerin ilgi gösterdiğini anlatan Ulusan, "Köy yaşam merkezleri yetişkinlerin, anne babaların, anneannelerin, babaannelerin ve dedelerin, küçük çocuklarımızla bir arada oldukları sosyal ortam, birliktelik, bir arada öğrenme ve paylaşma ortamı oluşturuyor." diye konuştu.

- "Okulumuz yeniden hayat buldu"

Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli köyü sakinlerinden Emine Bayka Olçar ise yapılan tadilatın ardından köylerindeki atıl okulun güzel görünüme kavuştuğunu belirtti.

Okulun yenilenmesinin köy sakinlerini sevindirdiğini ifade eden Olçar, "Sınıflarımızın ve kursumuzun tekrar açılmasıyla okulumuz hayat buldu, etrafımız şenlendi. Veliler ve çocuklarımız burada eğitim gördüğü için memnunlar. Bizlerin kurslara talebi oldukça yoğun. İlgi gösteren ve yardım eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Köy Yaşam Merkezinde açılan dikiş nakış kursuna katılan Nursel Kaplan da yeniden canlanan okulun bahçesinde çocukların oynadığını görmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

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