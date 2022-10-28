MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Üretürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi

TEKİRDAĞ (AA) - MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Üretürk, kentteki bir kafede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 2 yıldır ilçe yönetimi olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Düzenledikleri toplantılarda muhtarlar, STK'lar ve oda başkanlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Üretürk, "Yapılan toplantılarda üyelerimiz ve katılımcılar bilgilendirildi. Adım Adım: 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma toplantısında genel başkan yardımcımız Kamil Aydın bu toplantıda güzel bilgiler verdi. Adım Adım 2023: Köyüm Benim Sohbet toplantılarına ilerleyen haftalarda başlayacağız. Kırsal mahallelerde çiftçilerimizle buluşacağız. Onlara derdimizi anlatıp, onların da sorunlarını dileyeceğiz." dedi.

Üretürk, MHP'nin Süleymanpaşa'da seçimlere hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Sandık görevlilerimiz tamdır. Üyelerimiz de seçim atmosferine girmiştir. Bu kapsamda yönetim kurulu olarak üyelerimizle daha sık bir araya gelmeye çalışacağız. MHP'nin Tekirdağ'da ilk vekili Çerkezköy'den, ikinci vekili Çorlu'dan çıkmıştı. Bundan sonra vekiller Süleymanpaşa'dan çıkacak dedik ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Şu an bize sözlü olarak aday adaylığını iletenler var bu sayı daha da artacaktır. Zamanı gelince bunların tanıtımı da yapılacaktır." diye konuştu.

Üretürk, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.















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