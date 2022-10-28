Tekirdağ'da silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Ayazpaşa Mahallesi Ladin Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, gruptakiler ve çevredeki ilçe sakinlerinden 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramada olayda kullanıldığı belirlenen 2 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, E.D, O.D. ve P.D. tutuklandı.





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