29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu cumhuriyetle taçlandırdığı günün 99. yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadığını belirtti.

Milletin bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın, milletin geleceğini belirlemiş ve Cumhuriyet idaresinin kurulmasına vesile olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare olan cumhuriyet idaresi, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk milletine yeni ufuklar açmış, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza bir dinamizm getirerek tarihimizin en büyük çağdaşlaşma hamlesi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, her geçen gün güçlenen ve gelişen, kurum ve kuruluşlarıyla muasır medeniyetler üzerine yükselme ülküsünü gerçekleştirmek için emin adımlarla ilerlemektedir. İstiklal Mücadelesi'ndeki başarımızı nasıl birlik ve beraberliğimize borçluysak, bugün de önümüze çıkabilecek engelleri aynı duyguyla aşacağız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olmaya devam edecek, ilerlemesine, gelişmesine ve güçlenmesine hiçbir güç engel olamayacaktır."

Yel, mesajında, ülkenin her köşesinde ülkenin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşadıklarını aktardı.

Cumhuriyetin çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ardından kurulduğunu belirten Yel, "Türk milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Cumhuriyet, milli birlik ve beraberlik ruhunu koruyarak aydınlık bir gelecek inşa etmek, millet iradesinin üzerinde güç tanımamak, yurdumuzun her bir metrekaresinde huzuru, refahı, kalkınmayı her alanda tesis etmektir." ifadelerini kullandı.

Yel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının üstün gayret ve fedakarlıklarla kurdukları bağımsızlığın ve geleceğin sembolü Cumhuriyet'i korumak, ecdadın mirasına sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmak için milletin her bir ferdinin, dün olduğu gibi bugün de aynı ruh ve kararlılıkla mücadele edeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün bizler de bu bilinçle hareket ediyor, Cumhuriyet'imizin değerleriyle birlikte yaşatılması hususundaki sarsılmaz inancımızı en net biçimde ortaya koyuyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bu dönemde tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla ilerliyor, ülkemize ve milletimize yönelik tüm saldırıları göğüslüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demokrasimizi güçlendirmek, ekonomimizi daha da büyütmek, kalkınma hamlelerini bir bir hayata geçirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Türkiye olarak hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor, ülkemizin gücünü dosta düşmana gösteriyor, devlet millet birlikteliğinin en güzel örneklerini sergiliyoruz."









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