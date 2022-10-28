29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve Belediye Başkanı Alpay Var tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.



Törene, Garnizon Komutanı Uğur Tanrıverdi, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Doğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Akın Şahbaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, kurum amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





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