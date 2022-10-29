Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.H, M.E. ve M.B'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. ve R.H. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, TOKİ uygulama noktasında bir kamyoneti durdurmuş, kamyonetteki 17 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlenmişti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edilmiş, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.