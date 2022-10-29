TREDAŞ çalışanları kan bağışında bulundu

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TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çalışanları Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, şirkette çalışan gönüllüler, her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde kutlanan "Kızılay Haftası"na dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Çalışanlar, kan bağışında bulunmanın hayati önemi bulunması dolayısıyla Türk Kızılayı'na kan bağışı yaptı.

Türk Kızılayı ekipleri düzenli aralıklarla kan bağışında bulunmanın hem bireysel hem de toplumsal sağlık kültürü üzerinde yaşamsal önemi olduğunu belirterek, TREDAŞ personeline teşekkür etti.





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