Tekirdağ'da uyuşturucu hap ele geçirilen kamyonetteki 2 kişi yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 728 uyuşturucu hap ele geçirilen kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Tekirdağ-Malkara yolu kavşağında şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetteki aramada 728 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan C.Ç. ve S.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.









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