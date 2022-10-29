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Tekirdağ'da uyuşturucu hap ele geçirilen kamyonetteki 2 kişi yakalandı

AA

Tekirdağ'da uyuşturucu hap ele geçirilen kamyonetteki 2 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 728 uyuşturucu hap ele geçirilen kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Tekirdağ-Malkara yolu kavşağında şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetteki aramada 728 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.Ç. ve S.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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