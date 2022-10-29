29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Saray ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Pazar yerinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törende Kaymakam Adem Ünal, Garnizon Komutanı Barış Terzibaş, Belediye Başkanı Özgen Erkiş vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Ünal, törende, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

- Kapaklı

Kapaklı ilçesinde Kaymakam Bayram Sağır ve protokolün tebrik töreninin ardından ilçe stadında program düzenlendi.

Kırmızı beyaz giyinen ilkokul ve okul öncesi öğrencileri törende renkli görüntüler oluşturdu. Tören geçişi ve bando gösterisinin ardından 29 Ekim konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Çorlu

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri verildi.

Kaymakam Mustafa Eldivan, törende yaptığı konuşmada, kadim Anadolu topraklarında nice emekler sonucunda vücut bulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 99. kuruluş yıl dönümünün idrak edildiğini söyledi.

Eldivan, şunları kaydetti:

"Bu kıymetli vatanı bizlere vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu kıymetli vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükununu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Dünyanın en paha biçilemez ve en kıymetli toprakları olan aziz vatanımız üzerinde, bu büyük milletin cumhuriyet idaresi ile beraber, hür ve bağımsız aynı zamanda bir bütün olarak, dünya durdukça yaşayacağına olan inancımı belirtip, hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar, sevgilerimi ve muhabbetlerimi sunarım."

Törene 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

- Şarköy



Şarköy Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve Belediye Başkanı Alpay Var, burada vatandaşların bayramını kutladı.



Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu, Kaymakam Kılınçkaya günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.



Törende, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



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