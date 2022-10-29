Tekirdağ'da iş yerine tabancayla ateş açtıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçede plakasız otomobille bir iş yerine gelen bazı kişilerin buraya ateş açması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takiple saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliklerini tespit etti. Edirne'nin Keşan ilçesindeki farklı adreslerde O.Ö, S.G, A.T. ve A.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ö. ve S.G. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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