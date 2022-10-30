Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde, gümrük kaçağı elektronik sigara ve puro ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 34 adet elektronik sigara ve 380 adet puro ele geçirildi.

Şüpheliler V. O ve S.A.K gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

- Ergene'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ergene ilçesinde, polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.



Aramada ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheli E.Ç , ifadesinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.





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