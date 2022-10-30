TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin, ziyaretlerinden dolayı Günay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.
Şahin, Günay'a üniversitenin prestij yayını olan "Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri" adlı kitabı hediye etti.
- Tekirdağ'da öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi
Tekirdağ'da, AFAD Tekirdağ Müdürlüğünce öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi verildi, tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, görevli personeller tarafından Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.
Eğitimde, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri konularında bilgilendirme yapıldı, deprem simülasyon tırında deprem anı ile deprem sırasında yapılması gerekenler uygulamalı anlatıldı.
Eğitimin ardından tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
- Süleymanpaşa Belediyesi "Halk Günü" toplantılarını başlattı
Süleymanpaşa Belediyesince pandemi döneminde ara verilen "Halk Günü" toplantıları yeninden başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in tarihi belediye binasında vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla görüşen Yüksel, kendisine iletilen sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.