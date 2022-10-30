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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal başkanlığında tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesi toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan programda, tarımsal yayım ve danışmanlık sınavı ve il düzeyinde yapılan çalışmalar görüşüldü.

Gündeme alınan konular hakkında kararlar alındı.

- Mesleğe yeni başlayan avukatlara ruhsatları verildi

Tekirdağ Barosu tarafından mesleğe yeni başlayan avukatlar için ruhsat töreni düzenlendi.

Barodan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Adliyesi konferans salonunda düzenlenen törende, Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Recep Erbay ve Baro Başkanı Egemen Gürcün tarafından mesleğe yeni başlayan 8 avukata ruhsatnameleri verildi.

Gürcün, avukatlık stajını tamamlayan ve avukatlık ruhsatnamesini almayı hak eden avukatlara çalışmalarında başarılar diledi.













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