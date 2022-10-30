Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 8 araçla filosunu güçlendirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaların aksamaması amacıyla filosuna 8 yeni araç daha kattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yol ağında bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere 5 adet asfalt tamir bakım aracı ve 3 adet damperli kamyon alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, iş güçlerini hafifletecek teknolojik araç gereç, malzemeleri belediyeye kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

2023 yılına kadar yapılacak çalışmalarla Tekirdağ’da yol sorunu kalmayacağını aktaran Albayrak, "Kendi imkanlarımızla düşük maliyetle, etkin ve verimli bir şekilde hizmet verebilme kabiliyetimizi her geçen artırmaya devam ediyoruz. 14 Milyon 373 Bin TL'lik yatırımla toplam 8 aracı daha araç filomuza katmış bulunuyoruz. Pandemi de yaşadığımız 1,5 yıllık kaybı önümüzdeki dönemde telafi etme adına 1 Kasım’dan itibaren 31 Aralık 2023’e kadar sürecek olan büyük bir yol hamlesi başlatıyoruz. Her geçen gün büyüyor ve güçleniyoruz. Tekirdağlı vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti en hızlı bir şekilde ulaştırma adına bundan sonra da araç filomuzu genişletmeye devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.





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