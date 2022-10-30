Tekirdağ'da modifiye araç etkinliği düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Modifiye araç meraklıları, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen etkinlikte buluştu.

Çorlu Yeni Fuar Alanında düzenlenen ve yaklaşık bin 800 modifiye aracın katıldığı etkinlikte "modifiye basıklık" ve "desibel" yarışmaları yapıldı.

Organizasyonu düzenleyen Sedat Kuşoğlu, AA muhabirine, modifiyenin bir tutku ve hobi olduğunu belirterek, "Bu Çorlu'da yaptığımız ilk, bölgede yaptığımız dördüncü fuar. Burada modifiyeli araçlar farklı kategorilerdeki özelliklerini görücüye çıkarıyor. 100 yarışmacının katıldığı fuarımızda bin 800 araç sergilendi. Dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalya vererek ödüllendirdik. Modifiye kötü bir şey değil, bir eğlence ve hobidir. Bunu halkımıza anlatabilmek için bu tür organizasyonlar yapıyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte dereceye giren araç sahiplerine çeşitli ödüller verildi.









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