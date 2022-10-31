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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hikmet Mutlu'yu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, Mutlu'yu tebrik etti, yeni görevinde başarılar diledi.

Süleymanpaşa'da yapılan çalışmalar hakkında Yüksel ile sohbet eden Mutlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Tekirdağ'da "Olay yeri yönetimi eğitimi" tamamlandı

Tekirdağ'da, AFAD Tekirdağ Müdürlüğünce koordineli çalışma ve büyük kazalarda "Olay yeri yönetimi eğitimi" 11 ilçede verilen eğitimlerle tamamlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre görevli personeller tarafından kazalara müdahale eden ekiplerin koordineli çalışmaları, olaylara nasıl hızlı şekilde müdahale edileceği ve müdahale esnasında neler yapılacağına yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Eğitime, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve kurumların ilçe birimlerinde görevli personeller katıldı.

- Tekirdağ Barosuna ziyaretler sürüyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hukuk Fakültesi öğrenci topluluğu temsilcileri Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün'ü ziyaret etti.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre öğrenciler yapılan seçimlerde başkan seçilen Gürcün ve yeni yönetimine ziyarette bulundu.

Gürcün ve yeni yönetime görevlerinde başarılar dileyen öğrenciler, Tekirdağ Barosu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirttiler.

Gürcün ise öğrencilerin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





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